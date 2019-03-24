Скандальный боксер Шеннон Бриггс возвращается на ринг

Новости спорта: Шеннон Бриггс рассказал о своем возвращении на ринг.

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс рассказал, что планирует возвращение в ринг 15 июня 2019 года.

«Я вернусь 15 июня. Вы увидите что-то, чего не видели раньше. Вы увидите, почему мне не дают титульный бой. Чувствую, что я нужен боксу. Эдди Хирн пытается держать меня подальше от ринга, он не хочет, чтобы я возвращался, ведь я опасен, понимаете? Но я буду везде, где есть он. Буду ходить на пресс-конференции и процедуры взвешивания», — приводит слова Бриггса Boxingnews24.

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