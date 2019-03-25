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Уайт раскритиковал Фьюри за выбор соперника

Уайт раскритиковал Фьюри за выбор соперника
07:53 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Диллиан считает, что выбор британца - это неудачная шутка.

Британский боксер Диллиан Уайт раскритиковал своего соотечественника и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, который проведет свой бой против непобежденного Тома Шварца 15 июня.

"Я бы подрался с Фьюри, он бы даже не успел понять, что происходит. Ему должно быть стыдно, что он будет биться с Томом Шварцом. И после этого он смеет называть себя чемпионом, так чего ты выбрал Шварца? Ведь есть варианты получше. Ты заявляешь, что проведешь бой с кем и где угодно, но берешь себе в противники его.

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Понятно, что у него был тяжелый поединок с Уайлдером и ему нужен был бой полегче, но Том Шварц - он шутит? У них слишком большая разница в уровне. Я понимаю, у любого боксера должны быть проходные матчи, и, наверное, это один из них для Тайсона", - приводит слова Фьюри Fightnews.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что уверен, что у него с Томом Шварцом получится действительно интересный поединок.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости футбола, Диллиан Уайт.
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