Арум сделал свой прогноз на бой Фьюри - Шварц

Новости спорта: Промоутер уверяет, что бой Фьюри - Шварц будет интересным.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум объяснил, почему Тайсону Фьюри (27-0-1, 19 КО) выбрали в соперники Тома Шварца (23-0, 15 КО). Слова Арума приводит worldboxingnews.net:

«Мы хотели найти парня, который еще не познал поражений. Тайсон – очень большой мужик, и мы не хотели сводить его с маленьким боксером. А Шварц тоже здоровый парень, так что бой должен получиться очень зрелищным. Том охотно согласился на бой с Тайсоном. Он хотел встретиться с ним и верит в свои силы, о чем прямо заявил на переговорах. Не было никаких сомнений, что он нам подходит».

Напомним, что бой Фьюри – Шварц пройдет 15 июня в Лас-Вегасе, США.

Ранее британский супертяжеловес подчеркнул, что пребывает в отличной форме и намерен собрать большую аудиторию к поединку с немцем.