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С днем рождения, чемпион: Владимиру Кличко исполнилось 43 года

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С днем рождения, чемпион: Владимиру Кличко исполнилось 43 года
11:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Легендарный украинский боксер Владимир Кличко празднует 43-летие.

Сегодня, 25 марта, легендарному украинскому супертяжеловесу, экс-чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала The Ring , двукратному чемпиону мира Владимиру Кличко исполняется 43 года.

Владимир Кличко по праву входит в топ-10 лучших супертяжеловесов всех времен. Владимир Кличко впервые стал чемпионом мира по версии WBO 14 октября 2000 года, завоевав титул против Криса Берда и провел 5 успешных защит этого титула.

22 апреля 2006 года, Владимир стал двукратным чемпионом мира, нокаутировав Криса Берда и завоевав чемпионские титулы по версиям IBF и IBO. После этого, наш чемпион провел 18 чемпионских защит подряд, сумев объединить титулы, добавив чемпионские пояса по версиям WBO и WBA. Рекордная победная серия защит, уступающая только Ларри Холмсу и Джо Луису, длилась более 9 с половиной лет. Всего 25 успешных чемпионских боев!

Яркие моменты боев и нокауты от Владимира Кличко:

Нокауты:

ШАГ В ИСТОРИЮ

Первый бой Владимира Кличко в любительской карьере:

Интересные факты о сегодняшнем имениннике:

Первым чемпионом Олимпийских игр по боксу в истории независимой Украины стал Владимир Кличко.

Полтора года без боев – самый большой перерыв, случившийся в профессиональной карьере украинца. И связан он с отменой матча-реванша с Тайсоном Фьюри.

Бой Владимир Кличко - Тайсон Фьюри

Дважды Владимир завоевывал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе – в 2000-м и 2006-м годах. Причем, оба раза Кличко-младший в чемпионских боях побеждал одного и того же боксера – Криса Берда.

Владимир Кличко - Крис Берд 1 бой

Владимир Кличко - Крис Берд 2 бой

Третье место занимает Владимир в истории по беспрерывному количеству успешных защит звания чемпиона мира в супертяжелом весе, уступая по этому показателю только Джо Луису и Ларри Холмсу. Луис имел 25 рекордных последовательных защит, Холмс – 20, а Кличко-младший – 18.

Четыре чемпионских пояса – по версиям WBA/IBF/WBO/IBO – удерживал украинец на протяжении четырех лет: с 2011-го по 2015-й.

Пять поражений в пассиве украинца за все время выступлений на профессиональном ринге. Причем, от представителей трех стран. Дважды украинец уступал американцам – в 1998 году Россу Пюритти, а в 2004-м – Ламону Брюстеру. Раз — проиграл представителю ЮАР Корри Сандерсу. Последние два поражения Владимиру нанесли британцы: в ноябре 2015 года — Тайсон Фьюри и в апреле 2017 года — Энтони Джошуа.

Владимир Кличко - Росс Пьюрити

Владимир Кличко - Лаймон Брюстер

Владимир Кличко - Корри Сандерс

Владимир Кличко - Тайсон Фьюри

Владимир Кличко - Энтони Джошуа

Семь стран мира принимали поединки Владимира Кличко, в том числе и Украина. Чаще всего Кличко-младший дрался в Германии – 50 боев.

Восьмое место в рейтинге лучших супертяжеловесом в истории мирового профессионального бокса занимает Владимир Кличко.

Девять с половиной лет Владимир Кличко владел чемпионским титулом в супертяжелом весе.

12 лет ( 4 382 дня) в общей сложности Владимир Кличко владел титулом чемпионом мира – это лучший показатель в истории супертяжелого веса.

20 стран представляли бойцы, которых побеждал Владимир Кличко. Чаще всего от рук Владимира «страдали» американцы – в активе Кличко 40 побед над бойцами из США. Некоторых американцев, как например, Берда и Томпсона, Кличко побеждал дважды. Трижды Владимир побеждал представителей Мексики.

21 год длилась профессиональная карьера украинца.

23 раза в общей сложности Владимир Кличко защищал титулы чемпиона мира – это второй показатель в истории супертяжелого веса. Больше – только у американца Джо Луиса (25 успешных защит).

69 боев на профессиональном ринге провел Владимир Кличко, одержав в этих поединках 65 побед. Причем, 53 поединка Кличко-младший выиграл досрочно.

"Он вернется!" Владимир Кличко рассматривает вариант возвращения на ринг:

Последний раз Владимир Кличко выходил на ринг в апреле 2017 года, когда на Уэмбли проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа.

Но с того времени слухи о возвращении Владимира Кличко регулярно появляются. В декабре прошлого года Эдди Хирн заявил, что Владимир Кличко хочет вернуться.

Позже появилась информацию, что Кличко рассматривает проведение трех поединков.

После этого Кличко опроверг сообщения о его предполагаемом, но на самом деле его опровержения касались только информации о возможном поединке с Диллианом Уайтом 13 апреля.

В феврале уже сам Владимир спровоцировал разговоры о своем возвращении, но все до сих пор остается на уровне слухов.

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