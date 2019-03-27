Кроуфорд: Раньше никогда не думал, что встречусь с Ханом

Новости спорта: Теренс Кроуфорд заявил, что Хан заслуживает титульного боя.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от боя с бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом. Встреча Теренса Кроуфорда и Амира Хана состоится 20 апреля в Нью-Йорке.

«Раньше никогда не думал, что встречусь с Ханом. Всё-таки он всегда был больше меня, находился в более высокой весовой категории.

Хан добился больших успехов в боксе. Думаю, он заслуживает право на титульный бой. Он добился великолепных результатов и никогда не проигрывал в полусреднем весе», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Ранее сам Хан заявил, что считает себя сильнейшим соперником в карьере Кроуфорда. Также Хан заметил, что победа над Кроуфордом поможет ему войти в историю.