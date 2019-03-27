На бой Гвоздика проданы все билеты

Новости спорта: Правда, поединок пройдет в относительно небольшой арене.

В ночь на 31-е марта в Филадельфии украинский боксер Александр Гвоздик в поединке с Дуду Нгумбу будет защищать свой титул в полутяжелом весе.

Максим Розенко, один из учредителей фан-клуба братьев Кличко, рассказал, что все билеты на бой проданы.

«Мы впервые организовывали фан-тур на бой Гвоздика из Украины и были удивлены спросом, который ничуть не уступал интересу со стороны украинских фанов к поединкам в США Ломаченко и Усика. Сложностью стала небольшая вместимость 2300 Arena в Филадельфии — она рассчитана на 2000 зрителей».

«Уже в первую неделю после старта продаж были проданы все VIP-билеты, а затем — и остальные ценовые категории. В плане покупки билетов проявила активность и украинская диаспора в США: по моим оценкам, поддерживать Александра в субботу будет более 300 украинцев. Этому способствовала и демократическая цена на билеты, которая стартовала с 50 долларов».

«Надеюсь, промоутерская компания Top Rank сделает соответствующие выводы и свой следующий поединок Гвоздик проведет в более вместительной арене», - рассказал Розенко.