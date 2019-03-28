Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"

Новости спорта: Владимир Сидоренко прокомментировал ближайший бой Александра Гвоздика.

Экс-чемпион мира Владимир Сидоренко (22-3-2, 7 КО) прокомментировал запланированный на 30 марта в Филадельфии бой обладателя титула WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (16-0, 13 КО) против француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

По словам Сидоренко, сильные качества Гвоздика позволяют украинцу рассчитывать на победу. "Он сейчас, можно сказать, на пике. Такие поединки проводит, тренируется у хорошего тренера в хороших залах. Я сам год своей жизни провел в Лос-Анджелесе, поездил по разным залам, ощутил, что такое американский бокс. У Ломаченко, Гвоздика и Усика есть сейчас возможность тренироваться везде, что они и реализуют – периодически или постоянно.

Гвоздик – очень техничный боксер. У него стандартная стойка, но он интересно боксирует, - цитирует Сидоренко Luckypunch.net. - Он очень сложный для своих соперников. Да и у него есть так называемая "плюха" – он может ударить. Есть плюсы, за счет которых Гвоздик может выйти победителем.

Нгумбу? Шанс есть у всех – что у соперника, что у тебя. Возможно, у кого-то будет травма во время поединка. Это бокс – все может быть. Это не три любительских раунда, а двенадцать, поэтому все может случиться".