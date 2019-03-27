Хирн: Джейкобс может победить Альвареса

Новости спорта: Известный промоутер Эдди Хирн уверен, что у Дэниела Джейкобса будут хорошие шансы на победу в поединке с Саулем Альваресом.

"Ещё давно, когда мы только подписали Джейкобса, он сказал мне три слова. Дайте мне Канельо! Наконец он получит этот бой. Я ещё никогда не был так уверен в бое 50 на 50. И я верю, что этот молодой человек выйдет на ринг, чтобы стать новым чемпионом мира. Выйдет на ринг с верой в свои силы.

Вера в себя очень важна. А когда она сочетается с талантом, то победить такого бойца невозможно", — цитирует Хирна World Boxing News.

Напомним, что ранее Альварес победил Геннадия Головкина. Джейкобс уступил Головкину по очкам, хотя итоговое решение судей и вызвало большие споры. Бой состоится 4 мая.