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Буатси: Джошуа является более значимой фигурой в мире бокса, нежели Альварес

Буатси: Джошуа является более значимой фигурой в мире бокса, нежели Альварес
05:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британский боксер Джошуа Буатси сравнил вклад соотечественника Энтони Джошуа и мексиканца Сауля Альвареса в бокс.

По его мнению, Джошуа является более значимой фигурой, так как на его боях собираются полные стадионы.

"Со стороны кажется, что Джошуа является более значимой фигурой и звездой в мире бокса. Я не живу в США, я там никогда не был. Может, у Альвареса там огромная популярность. Но давайте посмотрим на аудитории боёв.

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На поединках Джошуа собираются полные футбольные стадионы. Не знаю, удастся ли Канело собрать такую аудиторию. Если говорить о цифрах, то разница очевидна, она в пользу Джошуа, ему удаётся сделать это, заинтересовать миллионы зрителей", — цитирует Буатси Daily Express.

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Бокс, Сауль Альварес, Джошуа, Новости бокса, Джошуа Буатси.
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