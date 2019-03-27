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Усик узнает имя следующего соперника на следующей неделе

Усик узнает имя следующего соперника на следующей неделе
17:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эгис Климас прокомментировал спарринг Александра Усика с Владимиром Кличко.

Менеджер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас заявил, что на следующей неделе ожидается анонс следующего поединка украинца. Об этом он сказал в интервью EsNews.

"Усик тренируется, проводит спарринги. Тренировка с Кличко? Они оба проделали хорошую работу друг с другом. Ожидается, что на следующей неделе будет анонс следующего боя Усика", - сказал Климас.

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Ранее сообщалось, что вероятным соперником Усика станет Карлос Такам, а позже поступила информация о том, что боксеры согласовали условия поединка. Бой планировался на 18 мая, однако сопромоутер украинца Эдди Хирн заявил, что выгоднее было бы провести поединок 17 мая.

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Бокс, Новости бокса, Эгис Климас, Александр Усик.
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