Фьюри: Весь мир знает, что я побил Уайлдера в Лос-Анджелесе

Новости спорта: Тайсон Фьюри рассказал о положении дел в супертяжелом дивизионе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в интервью BT Sport в своей обычной манере высказался о чемпионе WBC в этом весе Деонтее Уайлдере и обладателе титулов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа. Поклонники бокса давно ожидаются поединков между сильнейшими супертяжеловесами мира, но сейчас у всех троих назначены бои, и неизвестно, состояться ли поединки между ними в будущем, так как все они сотрудничают с конкурирующими телеканалами.

Относительно второго боя с Уайлдером, который обсуждался до подписания Фьюри контракта с ESPN, британец одновременно сказал, что этот поединок состоится, и что ему неинтересно обсуждать это.

«Что значит скоро? — сказал Фьюри о том, как скоро может состояться его бой с Уайлдером. — Завтра? Послезавтра? На следующей неделе? В следующем месяце? В следующем году? Он состоится. Это был отличный бой. Мы с Уайлдером провели хороший бой, так что второй бой рано или поздно должен состояться. Он не будет следующим, так как известно, что я встречаюсь с Томом Шварцем, а он с Домиником Бризилом. Надеюсь, мы проведем его после них».

«Деонтей может идти — не буду говорить, куда он может пойти, — продолжил Фьюри. — Но я уже побил Деонтея в Лос-Анджелесе. Весь мир знает об этом. Мне он совершенно неинтересен. Если бой будет, он будет. Он уже проиграл, и он знает это. Его промоутер знает это. Его тренер ушел с ринга до объявления решения судей. Так что Деонтей — никто. Взглянем правде в глаза — он был никем до боя со мной. Он проиграл мне и остался никем. Так оно и есть. Мне совершенно неинтересно говорить об этом мешке. Он просто большой мешок, вот и все».

Фьюри также высказал уверенность в том, что Уайлдер и Джошуа быстро растратят все миллионы, заработанные на ринге.

«Я скажу, что я могу сделать с ними обоими, — сказал Фьюри. — Я могу дать им работу — носить мою обувь и сумки. Когда с ними будет все кончено, очень скоро, когда они подерутся друг с другом и нокаутируют друг друга, будут избиты, проиграют и их карьеры закончатся, они смогут прийти к «цыганскому барону», и я найму их на работу. Потому что очевидно — они не самые умные парни на свете».

«Я дам им работу, когда они потратят все деньги, а это случится очень быстро, — продолжил Фьюри. — Когда они разорятся, я найму вас ребята, не переживайте. Приходите, можете подметать дорожки. Давать автографы от моего имени. Носить за мной сумки, вытряхивать подушки, кормить домашних животных и убирать за ними какашки, потому что это единственное, к чему вы останетесь годны, рано или поздно».