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Хан рассказал, за счет чего победит Кроуфорда

Хан рассказал, за счет чего победит Кроуфорда
23:05 Пт, 29 Март 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британский боксер Амир Хан поделился ожиданиями от боя с Теренсом Кроуфордом, который состоится 20 апреля в Нью-Йорке (США).

"Нам обоим изрядно доставалось, но я считаю себя полностью экипированным боксёром первого полусреднего веса, который отлично бьёт. Я не проигрывал в первом полусреднем весе. В этой весовой категории я чувствую себя комфортно. В других весовых категориях мне сложнее, например, так было в бое с Саулем Альваресом. Я побеждал, но понимал, что не имею права на ошибку. В итоге я пропустил удар, который отправил меня в нокаут.

Кроуфорд — сильный боец с отличными техническими способностями. Нельзя относиться к нему легкомысленно. Чтобы победить, я должен провести идеальный бой без ошибок. Не собираюсь относиться к этому бою так, будто я являюсь более сильным и мощным бойцом, который победит на классе. Выиграть бой мне поможет IQ", — приводит слова Хана The Mirror.

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