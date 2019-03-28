Ломаченко хочет провести большой бой с Дэвисом

Новости спорта: Василий Ломаченко прокомментировал свой возможный бой против Джервонты Дэвиса.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о разнице между американскими и украинскими боксерами, а также поделился мнением о возможном бое против Джервонты Дэвиса.

"Дервонта Дэвис? Я думаю, в будущем мы можем организовать с ним большой бой. Те, кто разбирается в боксе, прекрасно понимают, что сегодня это лишь разговоры. Все сделано для того, чтобы лишний раз сделать громкое заявление для СМИ. Я думаю, что Дэвис не готов боксировать сейчас. Тем более, что он сам не верит, что сможет меня победить. Вряд ли его команда соберется и настроится на этот бой. К тому же, есть разные промоутерские компании.

Дело в том, что менталитет американцев и наш менталитет немного отличаются. Наши спортсмены скромнее. Они привыкли доказывать результатом, а не языком. Здесь куча примеров, когда ты много всего наговорил, а потом проиграл. Например, Майки Гарсия сказал, что он во всем лучше Спенса: в скорости, в силе, в выносливости. В конце концов мы увидели, что это совсем неправда. Мне было бы стыдно возвращаться домой после таких слов", - сказал Ломаченко в интервью для своего YouTube-канала.

Напомним, что Ломаченко проведет следующий поединок против Энтони Кроллы 12 апреля.