Скачать
Пятница, 29.03.2019
Швед признан лучшим игроком февраля и марта в УПЛ
Швед признан лучшим игроком февраля и марта в УПЛ
Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом
Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом
Ломаченко хочет провести большой бой с Дэвисом
Ломаченко хочет провести большой бой с Дэвисом
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)

Кроуфорд хочет выйти на ринг против Спенса

Кроуфорд хочет выйти на ринг против Спенса
11:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Американец готов вступить в переговоры с командой обладателя титула IBF.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО) заявил, что поддерживает организацию поединка с Эрролом Спенсом (25-0, 21 КО), удерживающим пояс IBF в этой же весовой категории. Слова американца передает Boxingnews24:

«Конечно, наш бой со Спенсом реален, и его можно устроить. Я уверен, что это был бы самый большой бой в полусреднем весе. Сначала мне в любом случае нужно сразиться с Амиром Ханом, а потом мы можем поговорить с Элом Хэймоном и Top Rank. Но на данный момент я даже не думаю и тем более не переживаю о Спенсе».

Бокс. Украинец Тесленко проведет первый титульный бой

Ранее в поддержку проведения боя Спенс – Кроуфорд выступили глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум и сам обладатель титула IBF.

Напомним, что следующий поединок Кроуфорд проведет против британца Амира Хана (33-4, 20 КО). Встреча запланирована на 20 апреля в Нью-Йорке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
02 Роналду пропустит матч с Аяксом в Лиге чемпионов
03 Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом
04 Ломаченко хочет провести большой бой с Дэвисом
05 Федецкий скептически отреагировал на натурализацию Мораеса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь