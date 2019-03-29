Кроуфорд хочет выйти на ринг против Спенса

Новости спорта: Американец готов вступить в переговоры с командой обладателя титула IBF.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО) заявил, что поддерживает организацию поединка с Эрролом Спенсом (25-0, 21 КО), удерживающим пояс IBF в этой же весовой категории. Слова американца передает Boxingnews24:

«Конечно, наш бой со Спенсом реален, и его можно устроить. Я уверен, что это был бы самый большой бой в полусреднем весе. Сначала мне в любом случае нужно сразиться с Амиром Ханом, а потом мы можем поговорить с Элом Хэймоном и Top Rank. Но на данный момент я даже не думаю и тем более не переживаю о Спенсе».

Ранее в поддержку проведения боя Спенс – Кроуфорд выступили глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум и сам обладатель титула IBF.

Напомним, что следующий поединок Кроуфорд проведет против британца Амира Хана (33-4, 20 КО). Встреча запланирована на 20 апреля в Нью-Йорке.