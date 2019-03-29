Леффлер назвал фаворита возможного боя Уайлдер - Кличко

Новости спорта: Том Леффлер высказался о возможном возвращении Владимира Кличко на ринг.

Слухи о камбэке экс-чемпиона мира циркулируют в прессе последние несколько месяцев. Стриминговый сервис DAZN предлагает Кличко-младшему контракт на 80 миллионов евро, но 43-летний украинец не спешит принимать это предложение.

"Многие хотят, чтобы Владимир вернулся в бокс. В DAZN предложили огромные деньги за его возвращение. Это очень хорошее предложение. Да, это сделал ему очень хорошее предложение о возвращении. Не знаю, примет ли его Кличко, но лично я этого очень бы хотел.

Во время последнего боя он чуть не нокаутировал Джошуа, а мне было бы интересно посмотреть его бой с Деонтеем Уайлдером. Это был бы потрясающий бой", - цитирует Леффлера Boxing Scene.

Ранее Деонтей Уайлдер прокомментировал возможный бой против Владимира Кличко.