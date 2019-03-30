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Хирн назвал главные препятствия для возвращения Кличко на ринг

Хирн назвал главные препятствия для возвращения Кличко на ринг
11:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Известный промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможное возвращение украинского боксёра Владимира Кличко.

Ранее сообщалось, что стриминговая платформа DAZN предлагает 43-летнему Кличко $ 80 млн за три боя.

"Думаю, что у Кличко было несколько бесед, направленных на прощупывание почвы. Но я не думаю, что решение будет принято совсем скоро. Впрочем, всё это дела Кличко.

Хотел бы я вновь увидеть Кличко на ринге? На мой взгляд, любому тяжеловесу было бы интересно вновь выйти на ринг и сразиться с лучшими. Главная проблема Владимира в том, что в последние годы у него не было соперников и практики.

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Если Кличко вернётся, он сразу попадёт в топ-5 рейтинга, нет сомнений. Но, как я уже сказал, у него давно не было боёв", — цитирует Хирна Metro.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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