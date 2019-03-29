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Журналистка обвинила в домогательствах боксера Пулева

Журналистка обвинила в домогательствах боксера Пулева
16:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Журналистка Дженни Суши, которую после боя в губы поцеловал болгарский тяжеловес Кубрат Пулев, провела пресс-конференцию. Она сообщила, что Пулев домогался ее.

"Вся эта ситуация мне не понравилась. Пулев повёл себя непрофессионально. Я не давала повода себя целовать и лапать, пришла на мероприятие как журналист.

После интервью Пулев подошёл ко мне и схватил за ягодицы. Потом он просто засмеялся и ушёл.

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Пулев говорит, что у нас с ним дружеские отношения. Мы знакомы друг с другом, но не являемся друзьями. Он говорил, что я была на вечеринке после боя. Действительно, я там была, но меня туда позвала подруга, а сам Пулев пришёл в конце. И там он вёл себя так, будто бы ничего не произошло.

Кубрат просил, чтобы я убрала эпизод с поцелуем из видеоинтервью. Но я не хотела этого сделать, пусть все увидят этот поступок. Он повёл себя унизительно и не должен был меня целовать", — цитирует журналистку Yahoo Sports.

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Дженни наняла известного адвоката Глорию Оллрэд и планирует подать в суд на Пулева.

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