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Гвоздик оценил Нгумбу

Гвоздик оценил Нгумбу
15:50 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Александр Гвоздик прокомментировал свою первую защиту чемпионского титула.

В ночь на 31-е марта Александр Гвоздик в США проведет защиту своего титула в поединке против Дуду Нгумбу. Несмотря на то, что украинца называют фаворитом, сам боксер достаточно серьезно оценивает своего противника.

«Я видел бои, которые он проводил по 12 раундов и все раунды дышит прекрасно, он не сбавляет обороты, я не скажу, что он супертемповой, но 12 раундов проходит легко. То, что ему 37 лет – это не является его минусом, зато у него есть опыт. Он не такой панчер, но он неплохо защищается. У него есть неловкие движения, которые всегда могут подпортить картинку, так скажем. Нужно быть готовым ко всему, он может выбросить, что угодно, когда угодно».

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«Если бы он еще и был сильно – это было бы однозначно его плюсом. Однако отсутствие удара не делает его мешком. Он – непростой соперник, это его первый и последний титульный шанс, поэтому, я думаю, что парень очень мотивирован и будет отдаваться на все 100%».

«У него своеобразный, непонятный стиль. Я не думаю, что он похож на кого-то из прошлых соперников. Может быть немного на Мехди Амара. Опять же, его цель и его тактика будет примерно такая же, а стили отличаются. Я не думаю, что он будет сразу форсировать, он будет стараться переиграть меня, то как это делал Мохаммеди, с которым я, кстати, выглядел не лучшим образом. Поэтому для меня сейчас будет определенная ответственность, чтобы исправить те ошибки», - сказал Гвоздик в интервью Luckypunch.

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