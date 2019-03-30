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Гвоздик об объединении поясов в полутяжелом весе

Гвоздик об объединении поясов в полутяжелом весе
12:29 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Александр Гвоздик прокомментировал возможность объединения поясов в своем весе.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик рассказал, вероятно ли устроить объединительный поединок с кем-то из чемпионов.

"Насколько я знаю, все кроме Бивола подписаны с Top Rank, поэтому такой бой не сложно будет организовать. Против любого из чемпионов или другого хорошего боксера кроме Бивола, ведь он в другой конторе. Хотя тоже, он имеет контракт с DAZN, а я знаю, что Top Rank с ними тоже сотрудничает. Как говорится, было бы желание.

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Я не знаю, какие планы у промоутеров, как вести, по какому пути, но договориться можно везде. Это не та ситуация, где в некоторых боях некоторым промоутерам было сложно общаться с Элом Хэймоном, однако, опять же, все упирается в достаточное количество денежных знаков", - сказал Гвоздик.

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