Диллиан Уайт может провести бой с Поветкиным

Новости спорта: Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что британский супертяжеловес Диллиан Уайт выйдет на ринг в июле и назвал кандидатуры потенциальных соперников.

По словам Хирна, многое будет зависеть от решения WBC относительно претендентского статуса Уайта, который уже давно занимает первое место в рейтинге и считает, что он должен быть назначен обязательным претендентом на титул.

«Мы хотим, чтобы Диллиан Уайт был обязательным претендентом на титул WBC, и решение по этому поводу будет принято в ближайшие 10-14 дней, — цитирует Хирна Sky Sports. — Вопрос о том, с кем он встретится в июле, в значительной степени зависит от этого решения. Мы по-прежнему планируем бой 6 или 13 июля. Подождем решения WBC, а затем сделаем выбор».

«Луис Ортис, Александр Поветкин, Мануэль Чарр, а также чемпион Европы Агит Кабайел, — назвал Хирн потенциальных соперников. — Мы знаем, что Диллиан хочет боев с топовыми соперниками, и можно ожидать отличного боя в июле».

Из перечисленных Уайтом боксеров трое — Ортис (№3), Поветкин (№7) и Кабайел (№8) — входят в рейтинг WBC, а Чарр является обладателем титула WBA Regular.