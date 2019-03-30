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Чемпион мира Мунгиа заинтересован в бое с Головкиным

Чемпион мира Мунгиа заинтересован в бое с Головкиным
05:55 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион WBO в первом среднем весе Хайме Мунгиа в ходе недавней телеконференции с журналистами заявил, что ему интересен поединок против Геннадия Головкина.

Оба боксера имеют контракты со стриминговым сервисом DAZN и связаны прошлогодней историей, когда американские спортивные чиновники сочли 21-летнего Мунгиа недостаточно опытным для титульного поединка с Головкиным в мае прошлого года.

В итоге в том же мае Мунгиа завоевал чемпионский титул в первом среднем весе, и 13 апреля проведет его четвертую защиту в поединке против обязательного претендента Денниса Хогана.

«Да, нам был бы интересен бой с Головкиным. Это хороший бой для нас и для зрителей, — сказал мексиканец. — Год назад этого не произошло, но сейчас есть такая возможность, и если я чувствовал, что готов к этому год назад, то сейчас чувствую себя еще более готовым. С удовольствием дадим согласием на этот бой, но сейчас я думаю только поединке 13 апреля».

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«У меня действительно есть планы по переходу в средний весе, возможно в следующем году, или в следующем бою, или к концу года, — рассказал Мунгиа. — Я не испытываю проблем с весом, готовясь в этому поединку 13 апреля. Но мы рассматриваем переход в средний вес».

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса.
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