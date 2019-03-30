Лебедев без боя может получить пояс Усика

Новости спорта: Команда Лебедева ждет решения от WBA в связи с отказом от титула Александра Усика.

Дениса Лебедева с большой долей вероятности восстановят в статусе чемпиона - так считает менеджер "чемпиона в отпуске" по версии WBA Вадим Корнилов.

По словам менеджера, Лебедев проведет защиту титула летом, после чего может завершить карьеру.

"Решение Усика отказаться от титула было предсказуемым, поскольку давно было известно о намерениях украинца перейти в супертяжелый вес. Сейчас ждем решения WBA. С большой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона.

Именно такой вердикт организации мы ожидаем, и в августе Денис проведет защиту титула либо в России, либо в Англии. Есть вероятность, что этот бой станет последним в карьере Лебедева", - цитирует Вадима Корнилова Р-Спорт.