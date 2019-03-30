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Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники

Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
13:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший готов дать реванш Мэнни Пакьяо и Эдриену Бронеру.

Об этом сообщил отец спортсмена.

"Если Эдриен Бронер захочет провести этот поединок, он его получит. Не сомневаюсь в победе Флойда как над Бронером, так и над Пакьяо", — сказал Флойд Мейвезер-старший в интервью Helen Yee Sports.

Ранее сообщалось, что Мейвезер-младший может вернуться на ринг ради поединка с Мэнни Пакьяо. Напомним, первый и последний на данный момент поединок между Мейвезером и Пакьяо прошёл в мае 2015-го. Победу единогласным решением судей одержал Флойд. Позднее Мэнни сетовал, что дрался с травмой плеча.

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С того времени Мейвезер провёл два матча. Победил техническим нокаутом бойца MMA Конора Макрегора и нокаутировал Теншина Нацукаву в выставочном поединке. Пакьяо с момента боя с Мейвезером победил Тимоти Брэдли, Джесси Варгаса, уступил Джеффу Хорну, а затем одолел Лукаса Маттиссе и Эдриена Бронера. Мэнни является действующим чемпионом WBA в полусреднем весе.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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