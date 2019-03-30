Виталий Кличко: Владимир не должен возвращаться в бокс ради денег

Новости спорта: Виталий Кличко прокомментировал слухи о возможном возвращении своего брата на ринг.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко прокомментировал слухи о возможном возвращении в ринг другого экс-чемпиона мира, своего родного брата Владимира Кличко. Виталий заявил, что поддержит любое решение Владимира, но подчеркнул, что брату не стоит возобновлять карьеру ради денег.

"Ему уже ничего и никому не нужно доказывать. Он долгое время был чемпионом мира. Если он примет решение возобновить карьеру и будет к этому готов, он получит полную поддержку от меня. Но он не должен возвращаться в спорт ради денег. После завершения карьеры он и без этого стал успешным бизнесменом", — приводит слова Виталия Кличко Sport1.de.

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