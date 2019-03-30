Александр Гвоздик - Дуду Нгумбу: прогноз букмекеров на бой

Новости спорта: В ночь с 30 на 31 марта (время киевское) украинский чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проведет свою первую защиту титула.

Соперником нашего боксера станет француз конголезского происхождения Дуду Нгумбу. Бой состоится на 2300 Arena в Филадельфии, США. В Америке бой пройдет 30 марта, а вот для Украины это будет уже утро 31 марта.

В спорте есть пословица, что "удержаться на вершине сложнее, чем на нее взобраться", но тут явно не тот случай. Чтобы стать чемпионом, Гвоздику пришлось нокаутировать многолетнего чемпиона Адониса Стивенсона. Для добровольной защиты Гвоздик имел право выбрать любого боксера из топ-15 рейтинга и выбор пал на Дуду Нгумбу, для которого это может быть первый и, вероятно, последний шанс стать чемпионом мира.

37-летний Дуду Нгумбу одержал 38 побед (14 нокаутом) при восьми поражениях. Айзек Чилемба, Анджей Фонфара, Павел Глазевски, Наджиб Мохаммеди, Умар Саламов и Игорь Михалкин – все они добивались побед над Нгумбу. Правда, лишь Мохаммеди удалось победить досрочно.

Нгумбу достаточно хорошо знаком с нашей страной, ведь он дважды проводил свои поединки в Украине – в 2013 году в Киеве он по очкам победил Вячеслава Узелкова, добыв одну из главных побед в своей карьере, а через полгода в Броварах уступил россиянину Умару Саламову.

С виду Дуду Нгумбу боксер не хитрый, но он неплохо двигается, хорошо координирован, хотя по антрометрии уступает Гвоздику. Любит работать с дальней дистанции, выбрасывая неожиданные удары под разными углами. У него хорошие рефлексы, что часто помогает ему избежать неприятностей. Вообще Дуду Нгумбу отлично умеет ломать тактику соперника, мешать ему показать свои качества – работает по схеме: контрудар-клинч. В целом не яркий боксер, который наверняка помешает Гвоздику показать себя с лучшей стороны.

Уж точно Дуду не нужно недооценивать. Один раз Гвоздик уже поддался недооценке в бою с соотечественником Нгумбу – Мехди Амаром. Надеется, уроки прошлого выучены, да и такой мотиватор, как тренер Тедди Атлас в углу, не должен расслаблять нашего боксера.

Нгумбу очень не любит работать под прессингом, так что если Гвоздик будет идти вперед, наращивать темп, пробивать комбинациями по этажам и избегать контратакующих ударов, то все должно быть хорошо.

Кстати, учитывая контратаки Нгумбу и не лучшую защиту Гвоздика, интересно будет посмотреть на работу Атласа над этим компонентом. Все таки, не стоит забывать, что с новым тренером Гвоздик готовиться всего ко второму бою. И если цель на Адониса Стивенсона была подготовиться к победе, то сейчас есть возможность поработать над слабыми компонентами у Гвоздика и исправить их. Вот и посмотрим.

Специалисты практически не дают шансов оппоненту украинца. Успек Нгумбу оценивается коэффициэнтом 22, а ничейный исход - 34. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1.28, на победу Нгумбу нокаутом – 41.0.