Top Rank забавно анонсировала бой Гвоздика (Видео)

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик 30 марта проведет бой против француза Дуду Нгумбу.

Накануне поединка промоутерская компания украинца Top Rank представила бой кадрами из известного фильма Рокки Бальбоа, прокомментировав его фразой из того же фильма.

“If this is something you wanna do, and if this is something you gotta do, then you do it. Fighters fight.” – Rocky Balboa#TheNail v Ngumbu | March 30 | @ESPN: 10PM ET pic.twitter.com/aUJ3vtwpEw

— Top Rank Boxing (@trboxing) 29 марта 2019 г.