Гвоздик - Нгумбу: все о сопернике украинца

Новости спорта: Александр Гвоздик в ночь на 31 марта (время киевское) проведет свою первую защиту чемпионского титула.

В ночь с 30 на 31 марта украинский чемпион мира по версии WBC в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик проведет добровольную защиту титула против француза Дуду Нгумбу. Люди, следящие за украинским боксом давно, точно слышали эту фамилию.

Кто такой Нгумбу?

Дуду – уроженец Конго. По стандартной схеме его родители переехали во Францию и там он стал заниматься боксом. Первые тринадцать поединков на профессиональном ринге француз провел во Франции, после чего был приглашен боксировать в России.

Скорее всего, организаторы приглашали его, как просто хорошую проверку для местного бойца, но на деле проверка получилась даже слишком хорошей – Дуду победил техническим нокаутом.

Но ничем особым Нгумбу в дальнейшем не отличался. Первое поражение – Исааку Чилембе – по очкам случилось еще в 2009-м. Второе последовало сразу же за первым – на этот раз Игорю Михалкину решением большинства судей. Большую часть поединков Дуду проводил во Франции, иногда выезжая в Германию, Россию, ЮАР и Польшу. Типичный середняк, ничего большего.

Какая связь с Украиной?

Тем не менее, француз достаточно прилично обученный боксер, чтобы относится к нему спустя рукава. 16-го марта 2013-го года Нгумбу приехал в Украину на бой против Вячеслава Узелкова и неожиданно победил. Причем, не шальным ударом, а единогласным решением судей.

Не сказать, что Узелков когда-либо был эталоном стабильности в ринге, но такой прыти от французского боксера мало кто ожидал. Далее был реванш с Михалкиным (снова поражение) и выход на американский рынок. Первый свой бой в США Дуду также проиграл – Анджею Фонфаре.

Анджей позже боксировал с Адонисом Стивенсоном и знатно слег в технический нокаут. Но перед этим, поляк разобрал Дуду по очкам до единогласного решения судей.

После этого Нгумбу решается на второй приезд в Украину – в этот раз в Бровары, в Ледовый дворец. Там ему противостоял Умар Саламов и ошибок Узелкова он не повторил: уверенная победа по очкам над гостем из Франции.

Опасен ли Дуду для Гвоздика?

Александр точно один из лучших боксеров дивизиона, что логично, учитывая, что он – чемпион. Но он также один из лучших боксеров, среди чемпионов категории прямо сейчас. У Гвоздика отличный удар, он прекрасно двигается и классно держит удар. Что Дуду будет противопоставлять ему – не понятно.

В промежутке между последним своим поединком в Украине в 2015-м году и намеченной датой бою с украинцем в США, Нгумбу провел пять поединков. Четыре были во Франции – выиграл в трех из них, проиграв и третий бой тому самому Михалкину. И один в Бельгии – там была добыта победа.

Дуду уже 37, он провел более сорока поединков и 323 раунда в ринге. Француз проигрывал восемь раз, хотя всего один – досрочно. А еще – он практически безударный. Из 38 побед лишь 14-ть добыто нокаутом.

На что рассчитывает француз? На заработок, в первую и во вторую очередь. Понятное дело, что это шанс вдруг случайно попасть и взять чемпионский пояс, как это сделал Альварес в первом поединке с Ковалевым. Но даже более классный, чем Дуду боксер Альварес не смог удержать пояс и еще раз попасть по более изысканному сопернику.

Разница в уровнях Гвоздика и Нгумбу огромная. Если Александр будет отлично подготовлен (в чем нет никаких сомнений), Дуду вряд ли простоит до финального гонга. Бой с Нгумбу - неплохой вариант раскачки для Александра после завоевания титула.