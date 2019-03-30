Кролла назвал главные "козыри" Ломаченко

Новости спорта: Британец утверждает, что отлично подготовился к бою с украинцем.

Экс-чемпион WBA в легком весе Энтони Кролла, которому 12 апреля предстоит встретиться с чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко, понимает, что перед ним стоит чрезвычайно сложная задача, но полагает что последние два соперника украинца продемонстрировали, что его можно победить.

"В последних боях он пропустил ударов больше, чем за всю карьеру до этого. Я буду в определенной степени ориентироваться на то, что делали Хорхе Линарес и Хосе Педраса, хотя я очень сильно отличаюсь от них как боец.

Чтобы победить Ломаченко, надо не позволять ему диктовать темп и не впадать в отчаяние, как это случается с его соперниками. Я должен придерживаться собственного плана на бой и не давать Ломаченко навязать мне свою волю, что он очень хорошо умеет делать.

Он заставляет соперников уставать. Что-то похожее сделал Александр Усик в бою против Тони Белью. Ты постоянно вынужден думать и из-за этого выматываешься", - приводит слова Кроллы Boxing News.

Напомним, бой между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой состоится 12 апреля в Стейплс центре (Staples Center) в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Трансляция вечера бокса будет в прямом эфире на ESPN+.