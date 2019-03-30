Гвоздик - Нгумбу: слова француза перед боем

Новости спорта: Это первая возможность побороться за престижный пояс для француза после 12 лет карьеры.

Французский боксер Дуду Нгумбу поделился мнением касательно обладателя пояса чемпиона мира WBC украинца Александра Гвоздика, а также рассказал, почему именно ему достанется титул.

"Это отличный шанс провести бой с лучшим бойцом полутяжелого веса. Спустя 12 лет карьеры и 46 матчей с серьезными противниками я первый раз удостоился возможности биться за престижный титул.

Я отношусь с большим уважением к Александру Гвоздику, великому чемпиону, который выиграл свой пояс в поединке против Адониса Стивенсона. Это буде сложно, но я в разы опытнее, как профессионал, и собираюсь этим воспользоваться", - приводит слова Дуду boxing247.com.

Напомним, что утром 31 марта в 5:00 по киевскому времени состоится бой Гвоздик - Нгумбу.