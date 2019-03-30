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Суббота, 30.03.2019
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Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта

Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
12:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Это будет первая защита чемпионского пояса для Александра Гвоздика.

Чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет первую добровольную защиту титула против француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО). Трансляция начнется в ночь с 30 на 31 марта ориентировочно в 05:00, а смотреть бой можно на канале "Интер". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Букмекеры считают украинца фаворитом боя. На поединке ожидается аншлаг. 

США, Филадельфия, 2300 Arena

В андеркарде боя Гвоздик - Нгумбу пройдут 10 боев

Свой пояс украинец завоевал 1 декабря в Канаде, нокаутировав долголетнего чемпиона Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО). Нгумбу же свой последний поединок провел 25 июня 2018 года, когда решением большинства судей одолел швейцарца Йоанна Конголо (13-1, 5 КО).

Это будет первая защита пояса для Гвоздика, а для 37-летнего француз с конголезскими корнями - первый титульный бой в карьере. На профессиональном ринге французский боксер провел 46 боев - 38 побед (14 нокаутом) и 8 поражений.

Интересно, что дважды Дуду бился в Украине. В марте 2013 года он победил Вячеслава Узелкова, а осенью 2015 уступил россиянину Умару Саламова.

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Обязательным же претендентом на пояс Гвоздика является американец Маркус Браун (23-0, 16 КО) после победил 19 января над шведом Баду Джека (22-2-3, 13 КО). Но WBC позволила украинцу сначала провести добровольную защиту.

Накануне поединка состоялась процедура взвешивания. Украинец оказался тяжелее своего оппонента почти на 200 граммов - 79,24 килограмма против 79,06 у соперника.

Несмотря на то, что украинца называют фаворитом, сам боксер достаточно серьезно оценивает своего противника.

«Я видел бои, которые он проводил по 12 раундов и все раунды дышит прекрасно, он не сбавляет обороты, я не скажу, что он супертемповой, но 12 раундов проходит легко. То, что ему 37 лет – это не является его минусом, зато у него есть опыт. Он не такой панчер, но он неплохо защищается. У него есть неловкие движения, которые всегда могут подпортить картинку, так скажем. Нужно быть готовым ко всему, он может выбросить, что угодно, когда угодно».

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