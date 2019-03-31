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Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBA

Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBA
06:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский чемпион Александр Гвоздик техническим нокаутом победил Дуду Нгумбу и защитил титул WBA.

В Филадельфии на 2300 Arena 31-летний украинец Александр Гвоздик провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC против 37-летнего француза с конголезскими корнями Дуду Нгумбу. Для Александра это была первая защита титула чемпиона мира, который он завоевал в бою с Адонисом Стивенсоном.

Поединок проходил с преимуществом Гвоздика, который в каждом раунде увеличивал преимущество по очкам. Нгумбу ничего особого не показывал и достаточно много пропускал. В пятом раунде Нгумбу в одном из моментов подвернул ногу, попрыгал немного на одной ноге. Затем сделал гримасу, что ужасно расстроен и едва не заплакал. И не стал продолжать бой, заплакав в углу ринга.

Таким образом, Александр Гвоздик даже не включившись на максимум, защитил титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Дуду Нгумбу.
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