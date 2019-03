Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBA

В Филадельфии на 2300 Arena 31-летний украинец Александр Гвоздик провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC против 37-летнего француза с конголезскими корнями Дуду Нгумбу. Для Александра это была первая защита титула чемпиона мира, который он завоевал в бою с Адонисом Стивенсоном.

Поединок проходил с преимуществом Гвоздика, который в каждом раунде увеличивал преимущество по очкам. Нгумбу ничего особого не показывал и достаточно много пропускал. В пятом раунде Нгумбу в одном из моментов подвернул ногу, попрыгал немного на одной ноге. Затем сделал гримасу, что ужасно расстроен и едва не заплакал. И не стал продолжать бой, заплакав в углу ринга.

