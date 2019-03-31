Слова Гвоздика после победы над Нгумбу

Новости спорта: Александр Гвоздик прокомментировал травму своего соперника Дуду Нгумбу.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик сомневается, что с его соперником Дуду Нгумбу, получившем травму ноги в бое, случилось что-то серьезное. Гвоздик одержал победу техническим нокаутом, но самим поединком остался недоволен.

"Не знаю, что на самом деле у него случилось, не был в его шкуре. Но могу точно сказать, что я не увидел, чтобы там произошло что-то серьезное. Лично я не понимаю, что случилось. Возможно, парень просто приехал отбыть номер. Конечно, досадно. Хотелось, чтобы это было немного иначе. Хотелось провести больше раундов, побоксировать.

За это время ничего не удалось показать, это было только начало боя. Сначала была какая-то нервозность, она только начала проходить, а бой уже и закончился.

Я не хотел стартовать с первого раунда, просто бросаться на амбразуру. Хотел прощупать соперника, начать потихонечку. Мне кажется, что в тот момент, когда я начал его чувствовать и понимать, что с ним делать, потому что у него немного неловкий стиль, в ринге и начало происходить то, что вы видели сами.

Когда я начал находить свой темп и ритм, все и закончилось. Думаю, вряд ли фаны увидели, что хотели, но так бывает, я соперников себе не подбираю, к сожалению", - сказал Гвоздик после боя в эфире телеканала Интер.