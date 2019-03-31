Гвоздик - Нгумбу: Атлас прокомментировал победу украинца

Новости спорта: Тренер украинца завил, что его боксер немного переоценил ситуацию.

Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) Тедди Атлас заявил, что украинец нокаутировал бы Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО), если бы тот не снялся с поединка:

«Гвоздик становился лучше, он немного превосходил соперника, если быть честным. Много соотечественников пришли поддержать его и он немного переживал, из-за чего затратил время, чтобы поймать свой ритм. Но он выиграл каждый раунд, начинал доминировать, попадать по корпусу, попадать джебом. Он нокаутировал бы его, но произошло то, что произошло.

Каково это готовиться к бою, когда знаешь, что прошлый соперник лежит в больнице? Это сложно. Послушайте, я не оправдываюсь, никогда этого не делаю. Я никогда не буду прикрываться Стивенсоном, великий чемпион все еще не поправился.

То, что было сегодня, это просто странный парень, которого мы получили и победили. Думаю, Гвоздик немного преувеличивал ситуацию. Он помнил, что такое драться со Стивенсоном, с великим чемпионом и взял это понимание с собой в ринг, но на этот раз соперник был проще. В итоге, Гвоздику нужно было немного переосмыслить ситуацию и он смог найти свой ритм. Но это еще один шаг в путешествии профессионального чемпиона».