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Гвоздик после победы над Нгумбу обозначил свои цели в боксе

Гвоздик после победы над Нгумбу обозначил свои цели в боксе
06:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский чемпион Александр Гвоздик назвал свою главную цель в боксе.

Чемпионат мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик после победы над Дуду Нгумбу сказал, чего хочет добиться.

"Этот бой был не то, чего я ожидал, но я сделал все возможное. Иногда в боксе так случается. Что есть, то есть. Моя цель – объединить титулы. Буду ждать от своей команды новостей о том, что мне делать дальше", – сказал Гвоздик.

Гвоздик - Нгумбу. Видео боя

Напомним, Нгумбу получил травму ноги в бою с Гвоздиком, в результате чего бой завершился техническим нокаутом француза. После боя Гвоздик сказал, что не заметил ничего серьезного в травме соперника и допустил, что это было "отбывание номера".

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