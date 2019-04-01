Гвоздик после победы над Нгумбу обозначил свои цели в боксе

Новости спорта: Украинский чемпион Александр Гвоздик назвал свою главную цель в боксе.

Чемпионат мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик после победы над Дуду Нгумбу сказал, чего хочет добиться.

"Этот бой был не то, чего я ожидал, но я сделал все возможное. Иногда в боксе так случается. Что есть, то есть. Моя цель – объединить титулы. Буду ждать от своей команды новостей о том, что мне делать дальше", – сказал Гвоздик.

Напомним, Нгумбу получил травму ноги в бою с Гвоздиком, в результате чего бой завершился техническим нокаутом француза. После боя Гвоздик сказал, что не заметил ничего серьезного в травме соперника и допустил, что это было "отбывание номера".