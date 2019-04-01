Беллью: Кэш Али опозорился, его нужно отстранить от выступлений

Новости спорта: Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью призвал дисквалифицировать Кэша Али за поведение в поединке с Дэвидом Прайсом.

"Али просто опозорился. Его нужно отстранить от выступлений. То, что он сделал, — позор. Укусить мужчину, лёжа на канвасе? Что может быть ниже?" — приводит слова Беллью BoxingScene.

30 марта на вечере бокса в Ливерпуле состоялась встреча тяжеловесов Дэвида Прайса и Кэша Али. После одной из успешных атак Прайса Али повалил соперника на канвас и укусил за живот. Рефери остановил встречу и дисквалифицировал оскандалившегося боксёра. Таким образом, Прайс одержал победу.

После боя Дэвид исключил возможность повторной встречи с Али. «Не хочу больше делить один ринг с таким животным», — сказал он.