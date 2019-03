Боксер Каш Али укусил своего оппонента (Видео)

В субботу в английском Ливерпуле в бою между собой сошлись местный боксер Дэвид Прайс и боец с Бирмингема Каш Али.

4 раунда поединка прошли нормально и бойцы вошли в бой с большим рвением. Но в 5 раунде Каш пошел в наступление, а Прайс начал пропускать удары. Но под конец раунда Дэвид хорошо попал в Али и пошел на добивание, а тот вцепился в соперника и оба они упали на канвас ринга.

WTF!

Ali bites Pricey and is thrown out! #PriceAli pic.twitter.com/hPFtkumwEJ

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 30 марта 2019 г.