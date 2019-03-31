Боксер Каш Али укусил своего оппонента (Видео)

Новости спорта: Дэвид Прайс одержал досрочную победу.

В субботу в английском Ливерпуле в бою между собой сошлись местный боксер Дэвид Прайс и боец с Бирмингема Каш Али.

4 раунда поединка прошли нормально и бойцы вошли в бой с большим рвением. Но в 5 раунде Каш пошел в наступление, а Прайс начал пропускать удары. Но под конец раунда Дэвид хорошо попал в Али и пошел на добивание, а тот вцепился в соперника и оба они упали на канвас ринга.

Пока Али был сверху на Прайсе, он смог неожиданно его укусить, за что был сразу же дисквалифицирован, а бой был остановлен.