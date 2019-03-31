Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
Гвоздик - Нгумбу. Видео боя
Гвоздик - Нгумбу. Видео боя
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
UFC on ESPN 2: Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты
UFC on ESPN 2: Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты

Боксер Каш Али укусил своего оппонента (Видео)

Боксер Каш Али укусил своего оппонента (Видео)
13:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дэвид Прайс одержал досрочную победу.

В субботу в английском Ливерпуле в бою между собой сошлись местный боксер Дэвид Прайс и боец с Бирмингема Каш Али.

4 раунда поединка прошли нормально и бойцы вошли в бой с большим рвением. Но в 5 раунде Каш пошел в наступление, а Прайс начал пропускать удары. Но под конец раунда Дэвид хорошо попал в Али и пошел на добивание, а тот вцепился в соперника и оба они упали на канвас ринга.

Гвоздик - Нгумбу. Видео боя

Пока Али был сверху на Прайсе, он смог неожиданно его укусить, за что был сразу же дисквалифицирован, а бой был остановлен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Дэвид Прайс, Новости бокса, Каш Али.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Нгумбу: события боя
02 Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
03 Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу
04 Кролла назвал главные "козыри" Ломаченко
05 Уорд прокомментировал победу Гвоздика над Нгумбу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь