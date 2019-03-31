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Усик рассказал, с каким весом планирует свой дебют в хэвивейте

Усик рассказал, с каким весом планирует свой дебют в хэвивейте
22:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в эфире телеканала Интер рассказал о подготовке к дебютному бою в супертяжелом весе против Карлоса Такама.

"Парень очень достойный. Во всех практически версиях он в топе. Он двигающийся, не статический. В бою с Энтони Джошуа он очень хорошо двигался. С такими получаются очень хорошие бои. На данный момент мы просматриваем его поединки, что он делает, и нарабатываем свое.

Но я абсолютно не думаю о поединке так же, как и в предыдущих подготовках. Для меня задача выполнить свой тренировочный лагерь хорошо, и выполнить ту задачу, которую передо мной ставит команда.

Гвоздик - Нгумбу. Видео боя

Я уже два месяца практически в работе. Изначально мы делали тяжелую атлетику, и продолжаем ее делать. Потом чуть-чуть перешли уже к боксу, но, тем не менее, элементы тяжелой атлетики присутствуют у нас в тренировочном лагере. Вот песочек добавился. Есть новые какие-то вещи, которые делаем. Я пока о них не буду говорить.

Надо переработать вес в правильные мышцы, в нормальные, в рабочие. Нам не нужно много, потому что упадет коэффициент полезных действий, возможно скорость замедлится. Нам этого не нужно. Нам нужна такая же подвижность, такой же КПД. Так что я думаю, что 98 кг для начала будет предостаточно", — сказал Усик.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам, Усик - Такам.
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