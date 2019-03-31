Усик - Такам: названы ориентировочные даты боя

Новости спорта: Окончательной даты поединка Усик - Такам пока нет.

Чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик согласовал свой первый бой в супертяжелом весе. Его соперником станет Карлос Такам.

Бой пройдет в Чикаго, но организаторы пока не определились с датой поединка. Как заявил ведущий программы Большой бокс на Интере Роман Кадемин, промоутер Эдди Хирн рассматривает три даты - 17, 18 и 25 мая.

Первоначально бой запланирован был на 18 мая, но в связи с тем, что на эту дату назначен бой Уайлдер - Бризил, Хирн хочет развести шоу по дням.

Напомним, Александр Усик отказался от титула WBA, чтобы не проводить защиту с Лебедевым.