Усик - Джошуа: Хирн назвал условие для боя

Новости спорта: Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал ближайшие планы британца.

Об этом он рассказал YouTube-каналу SecondsOut.

"Обязательного претендента на титул Джошуа со стороны WBA назовут в сентябре или октябре. Если Энтони не получит бой за звание абсолютного чемпиона мира, то сразится с Усиком.

Но наш план - это стать абсолютным чемпионом мира. В идеальном мире у Джошуа скорее состоялся бы бой с Уайлдером, чем с Усиком.

Но, опять-таки, если не будет боя с Деонтеем Уайлдером, то его соперником может стать Усик. Это отличный поединок", - сказал Хирн.

Напомним, украинский боксер Александр Усик переходит в тяжелый вес. Его первый соперник - Карлос Такам. Бой запланирован на 17 или 18 мая.