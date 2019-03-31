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Гвоздик - Нгумбу. Видео боя
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Последний бой Гвоздика (Видео)

Последний бой Гвоздика (Видео)
19:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram

Новости спорта: Александр Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС.

В воскресенье, 31 марта, в Филадельфии на 2300 Arena прошел боксерский вечер. В главном поединке украинский боксер Александр Гвоздик (16–0, 13 KO) защитил пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе против французского боксера Дуду Нгумбу (38–8, 14 KO).

Это была первая защита чемпионского пояса Александра Гвоздика.

Видео боя Гвоздик - Нгумбу

Гвоздик - Нгумбу: выводы после боя

Поединок проходил с преимуществом Гвоздика, который в каждом раунде увеличивал преимущество по очкам. Нгумбу ничего особого не показывал и достаточно много пропускал. В пятом раунде Нгумбу в одном из моментов подвернул ногу, попрыгал немного на одной ноге. Затем сделал гримасу, что ужасно расстроен и едва не заплакал. И не стал продолжать бой, заплакав в углу ринга.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Бокс новости, Дуду Нгумбу.
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