Гвоздик - Нгумбу: выводы после боя

Украинец в Филадельфии, на 2300 Arena, победил опытного француза Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО) техническим нокаутом – поединок завершился в пятом раунде, когда уроженец Конго подвернул ногу и не смог продолжить бой.

Luckypunch.net подвел итоги поединка Гвоздик – Нгумбу.

Нгумбу действовал так, как все и ожидали. Это правда. Француз в первых трех раундах держался неплохо, периодически выбрасывая правую, демонстрируя сопернику, что он не просто ветеран, а с опытом, который и ударить может. Параллельно с этим, с начала боя, если Гвоздик обострял ситуацию, Нгумбу сразу же вязал, уберегая себя от опасности. Довязался конголезский француз до того, что в четвертом раунде рефери несколько раз его настойчиво предупредил больше так не делать.

#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6

