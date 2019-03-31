Гвоздик - Нгумбу: выводы после боя

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) успешно провел первую защиту своего титула.

Украинец в Филадельфии, на 2300 Arena, победил опытного француза Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО) техническим нокаутом – поединок завершился в пятом раунде, когда уроженец Конго подвернул ногу и не смог продолжить бой.

Luckypunch.net подвел итоги поединка Гвоздик – Нгумбу.

Нгумбу действовал так, как все и ожидали. Это правда. Француз в первых трех раундах держался неплохо, периодически выбрасывая правую, демонстрируя сопернику, что он не просто ветеран, а с опытом, который и ударить может. Параллельно с этим, с начала боя, если Гвоздик обострял ситуацию, Нгумбу сразу же вязал, уберегая себя от опасности. Довязался конголезский француз до того, что в четвертом раунде рефери несколько раз его настойчиво предупредил больше так не делать.

#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6 — Top Rank Boxing (@trboxing) 31 марта 2019 г.

За эти четыре с половиной раунда Нгумбу показался типичным представителем африканского бокса (хоть он с 15 лет и живет во Франции): драчуном, который старался резко выбросить куда-нибудь и уйти в оборону.

Что не понравилось в его действиях – то, как он в конце четвертой трехминутки, когда напор Гвоздика увеличивался, начал кривляться, как бы говоря украинцу: «Я держу твои удары, давай еще». Однако, «еще» не получилось, ведь в средине пятого раунда француз оступился и подвернул правую ногу (карма ведь, правда?). На том бой и завершился.

Гвоздик начал нагнетать в 4 раунде. Несмотря на то, что украинец был явным фаворитом противостояния, и то, что сопернику 37 лет, команда харьковчанина грамотно выстроила план на бой (с Тэдди Атласом по-другому быть и не могло) и первые раунды прошли в разведке, и осмотре действий оппонента.

Впервые по-настоящему украинец включился в четвертом раунде. За эту трехминутку Нгумбу прочувствовал спиной все канаты ринга, Гвоздик его от них просто не отпускал. За время боя у харьковчанина прошли два акцентированных удара левой в челюсть соперника, после которых француза немного повело.

Из-за травмы Нгумбу продолжения не последовало, о чем после боя в интервью с сожалением сказал и сам украинец, признавшись, что он лишь начал воплощать задумки в жизнь, а поединок уже завершился.

Гвоздик был невероятно сконцентрирован выходя в ринг. Это работа Атласа. Все боксеры выглядят мотивированными перед стартовым гонгом, большинство из них не имеют абсолютно никакого выражения на лице непосредственно перед началом дуэли, однако, то каким сосредоточенным есть украинец уже накануне второго подряд боя – это круто и это успокаивает, заставляя не беспокоиться за результат.

Что на взвешивании перед поединком со Стивенсоном, когда канадец улыбался и много говорил, а Гвоздик всем своим видом демонстрировал, что он «не здесь», а где-то в своих планах на бой, что перед стартом того боя.

Аналогичная ситуация была и сейчас: что на взвешивании, что во время выхода в ринг. Украинец был словно запрограммирован, не замечая ничего вокруг себя. И в этом большая заслуга Тэдди Атласа, который, как отмечал и сам боксер, большое внимание в работе уделяет психологии, рассказывая, показывая, объясняя и мотивируя подопечного.

Sold out в Филадельфии. В Филадельфии одна из самых больших в США украинских диаспор. В городе насчитывается около 20 тысяч уроженцев Украины. Исходя из этого выбор его для проведения Гвоздиком первой защиты выглядит совсем неудивительно и очень даже логично.

Нужно сказать, что болельщики ожидания оправдали. За несколько дней до шоу билетов в продаже уже не было – sold out. Накануне старта мейн-ивента зрители в зале душевно исполнили гимн Украины вместе с певицей в ринге, а едва начался сам поединок, они это повторили уже собственноголосно.

За четыре с половиной раунда выкрики «Гвоздик, Гвоздик!» не утихали, повсюду были видны украинские флаги и вышиванки, на девушках были традиционные веночки. Это шоу чем-то похоже на то, которое было 8 апреля 2017 года в пригороде Вашингтона, Оксон-Хилле, где в ринг вышли сразу три украинца: Ломаченко, Усик и тот же Гвоздик. Тогда в США был поистине украинский вечер, как собственно и сейчас.

Что дальше? Сразу после боя в ринге в интервью ESPN+ Гвоздик сказал, что в ближайшее время хочет увидеть семью и отдохнуть от изнурительного лагеря, а потом уже будет думать о будущих боях. Правда, также чемпион добавил, что его цель – объединять титулы.

Однако, не стоит забывать, что на его пояс WBC есть обязательный претендент – американец Маркус Браун (23-0, 16 КО), завоевавший этот статус 19 января, победив Баду Джека (22-2-3, 13 КО). У представителя США также есть варианты выйти на соперника по линии WBA, но если его команда будет намерена встретится с украинцем, то отказать им вряд ли получится, ведь WBC дала Гвоздику отсрочку лишь на одну добровольную защиту.

То есть, скорее всего, в следующем поединке украинец сразится именно с Брауном, в противном случае это может быть вторая добровольная защита, ведь на объединение, как нам кажется, команда украинца пока выходить не будет.