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Климас: Бой Ломаченко - Дэвис не состоится из-за Мейвезера

Климас: Бой Ломаченко - Дэвис не состоится из-за Мейвезера
08:46 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Эгис Климас прокомментировал ситуацию вокруг возможного боя Василия Ломаченко против Джервонты Дэвиса.

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас прокомментировал ситуацию по поводу потенциального боя его подопечного против Джервонты Дэвиса:

"Дэвис вызывает Ломаченко на бой, но Флойд Мейвезер умный руководитель, он разбирается в боксе и понимает что произойдет, если выпустит Джервонту в ринг к Ломаченко. Он никогда не позволит Дэвису провести бой Ломаченко, потому что знает, чем это закончится.

Это был бы хороший поединок. Джервонта - хороший боксер, но не настолько, чтобы побить украинца. Если бы передо мной стоял Флойд, то я бы сказал ему: "Давай сделаем этот бой", - сказал Климас

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Свой следующий поединок Ломаченко проведет 12 апреля против Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО) в Лос-Анджелесе.

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Бокс, Новости бокса, Эгис Климас, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис.
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