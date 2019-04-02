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Боб Арум назвал слабое место у Джошуа

Боб Арум назвал слабое место у Джошуа
06:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Боб Арум считает, что если Уайлдер попадёт в грудь Джошуа, то всё, ему конец.

Известный промоутер Боб Арум считает, что американский боксёр Деонтей Уайлдер может нокаутировать британца Энтони Джошуа.

«Джошуа… Я считаю, что его грудь недостаточно крепкая. Если Уайлдер попадёт ему в грудь, то всё, пока, Джошуа!

Реванш Уайлдера и Фьюри? Не знаю, кто выстоит, если пойдёт обмен ударами. Но мне кажется, что Фьюри более классный боксёр. Он является более совершенным бойцом. В том моменте, когда Уайлдер сбил Фьюри с ног, Тайсон был невнимателен. Но в целом, как мне кажется, именно Фьюри вёл бой с Уайлдером и лидировал», — цитирует Арума Boxing Scene.

Гвоздик - Нгумбу. Видео боя

Отметим, что представители Джошуа и Уайлдера никак не могут договориться о бое. Ранее Уайлдер заявил, что он согласится на поединок лишь в случае разделения гонорара 50 на 50. Также камнем преткновения остаётся место проведения боя.

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Бокс, Боб Арум, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
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