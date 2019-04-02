СМИ: Канал Интер может лишиться прав трансляции боев Усика

Новости спорта: Следующий поединок Александра Усика пройдет в мае.

Телеканал Интер, транслирующий все бои Александра Усика с момента начала его профессиональной карьеры, может остаться без трансляции поединков украинского чемпиона.

Дело в том, что Александр Усик уже подписал контракт с каналом DAZN, поскольку сопромоутер Усика Эдди Хирн является партнером DAZN.

В то же время, как стало известно iSport.ua, c DAZN переговоры о покупке прав на трансляцию боксерских поединков на Украину ведет телекомпания Setanta Sports. Транслировать поединки компания планирует на своем запускающемся эфирном канале. В планах запустить спортивный канал с июля.

Также компания подала заявку на покупку прав на трансляцию матчей футбольной украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Setanta Sports купила права на показ UFC в Украине.

Усик следующий бой проведет против Карлоса Такама в Чикаго в мае. Организаторы рассматривают для организации поединка три даты.