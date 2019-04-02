СМИ: Канал Интер может лишиться прав трансляции боев Усика

Телеканал Интер, транслирующий все бои Александра Усика с момента начала его профессиональной карьеры, может остаться без трансляции поединков украинского чемпиона.
Дело в том, что Александр Усик уже подписал контракт с каналом DAZN, поскольку сопромоутер Усика Эдди Хирн является партнером DAZN.
В то же время, как стало известно iSport.ua, c DAZN переговоры о покупке прав на трансляцию боксерских поединков на Украину ведет телекомпания Setanta Sports. Транслировать поединки компания планирует на своем запускающемся эфирном канале. В планах запустить спортивный канал с июля.
Также компания подала заявку на покупку прав на трансляцию матчей футбольной украинской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Setanta Sports купила права на показ UFC в Украине.
Усик следующий бой проведет против Карлоса Такама в Чикаго в мае. Организаторы рассматривают для организации поединка три даты.