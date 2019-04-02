Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
Суперлига: Запорожье с трудом, но прошло Черкасские Мавпы
Суперлига: Запорожье с трудом, но прошло Черкасские Мавпы
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
Кэш Али будет лишен лицензии и оштрафован за укус Прайса во время боя
Кэш Али будет лишен лицензии и оштрафован за укус Прайса во время боя

Менеджер Гвоздика заявил, что его соперник "не захотел больше драться"

Менеджер Гвоздика заявил, что его соперник "не захотел больше драться"
16:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Менеджер Гвоздика считает, что Дуду Нгумбу просто не захотел продолжать драться.

Менеджер чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, Эгис Климас, в интервью boxingtalk.com усомнился в правдоподобности травмы французского боксера Дуду Нгумбу, из-за которой он отказался от продолжения поединка против Гвоздика.

"Когда Гвоздик понял, что ему нужно делать и стал поддавливать, парень сдался… или сказал, что травмировался.

Я не могу говорить, что он сдался, возможно у него была травма. Я смотрел видео, и это не было похоже на то, что он что-то подвернул или растянул, он просто внезапно чуть не упал. Я думаю, он решил, что с него достаточно, и он больше не хочет драться", - заявил Климас.

Ранее Уорд рассказал, как Гвоздику пережить разочарование после боя с Нгумбу.

Боб Арум назвал слабое место у Джошуа

Напомним, Гвоздик победил Нгумбу техническим нокаутом по причине травмы соперника. Смотри также полное видео боя Гвоздик - Нгумбу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Эгис Климас, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин: На вид Усик такой же, как и я
02 УЕФА наказал Динамо за поведение болельщиков
03 Президент Атлетико - об уходе Гризманна
04 Ключевой защитник Реала сообщил о желании покинуть клуб
05 Суперлига: Запорожье с трудом, но прошло Черкасские Мавпы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь