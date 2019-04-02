Менеджер Гвоздика заявил, что его соперник "не захотел больше драться"

Новости спорта: Менеджер Гвоздика считает, что Дуду Нгумбу просто не захотел продолжать драться.

Менеджер чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, Эгис Климас, в интервью boxingtalk.com усомнился в правдоподобности травмы французского боксера Дуду Нгумбу, из-за которой он отказался от продолжения поединка против Гвоздика.

"Когда Гвоздик понял, что ему нужно делать и стал поддавливать, парень сдался… или сказал, что травмировался.

Я не могу говорить, что он сдался, возможно у него была травма. Я смотрел видео, и это не было похоже на то, что он что-то подвернул или растянул, он просто внезапно чуть не упал. Я думаю, он решил, что с него достаточно, и он больше не хочет драться", - заявил Климас.

Ранее Уорд рассказал, как Гвоздику пережить разочарование после боя с Нгумбу.

Напомним, Гвоздик победил Нгумбу техническим нокаутом по причине травмы соперника. Смотри также полное видео боя Гвоздик - Нгумбу.