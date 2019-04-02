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Мейвезер не планирует проводить бой-реванш с Пакьяо

Мейвезер не планирует проводить бой-реванш с Пакьяо
17:48 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) не собирается возобновлять карьеру ради поединка с Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО).

В начале мая портал Rappler.com сообщил, что Мейвезер и Пакьяо ведут переговоры о реванше. Теперь же американец заявил, что эта информация не соответствует действительности

"Бой-реванш Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо - это только слухи. Это лишь разговоры, которые абсолютно не соответствуют действительности. Верьте только моим словам. Если я ничего не говорил об этом, значит это все не правда!", - приводит слова Мейвезера FightHype.

Первый бой между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо состоялся в мае 2015 года и завершился победой американца единогласным решением судей. Суммарный гонорар обоих боксеров составил 480 миллионов долларов.

Флойд Мейвезер в конце 2018 года в выставочном бою в Японии в первом раунде нокаутировал кикбоксера Теншина Насукаву. С активными боксерами американец не дрался с 2015 года, со времен победы над Андре Берто в Лас-Вегасе.

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Что касается Мэнни Пакьяо, то чемпион WBA в полусреднем весе в июле может провести бой с Китом Турманом.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Бокс новости.
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