Беринчик может дебютировать в США

Новости спорта: 30-летний украинский обладатель титула WBO International боксер-профессионал Денис Беринчик 20 апреля может провести свой последний бой в Украине.

По информации Sport Arena, Денисом Беринчиком заинтересовалась американская промоутерская компания, которая предложила К2 стать сопромоутером украинского боксера. Украинец будет проводить бои уже в США, если компании договорятся между собой и самим боксером.

Решение о сопромоушене будет принято после боя Дениса 20 апреля, на котором будут присутствовать наблюдатели от американской компании.

Напомним, 20 апреля в киевском Дворце спорта 30-летний украинский боксер-профессионал Денис Беринчик будет защищать свой титул WBO International в весе до 61 кг в бою против 37-летнего японца Нихито Аракавы.

Беринчик выиграл все 10 своих боев (из них 7 - нокаутом), а Аракава добыл 32 победы (18 - нокаутом), 2 раза проиграл и еще 6 раз его бои заканчивались ничьими.