Менеджер Гвоздика рассказал, зачем его соперник симулировал травму

Новости спорта: Эгис Климас предполагает, что благодаря псевдоповреждению Дуду Нгумбу решил избежать избиения.

Менеджер чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) прокомментировал победу украинца над Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО). Напомним, француз отказался продолжать бой в пятом раунде, сославшись на травму ноги. По словам Эгиса Климаса, Нгумбу мог симулировать повреждение.

"Мы не смогли толком увидеть выступление Гвоздика, так как этот парень не позволил ему показать шоу, – посетовал менеджер украинца Эгис Климас в комментарии Boxingtalk. – Нгумбу очень неудобный и больше напоминал танцора диско, чем боксера. Жаль, что бой закончился именно так.

Как только Гвоздик раскусил Дуду и стал оказывать на него давление, тот отказался от боя или травмировался. Не могу сказать, что Нгумбу отказался, возможно, у него действительно была травма, но я пока ничего больше об этом не слышал. Но я сомневаюсь, что повреждение было, думаю, Дуду получил достаточно и больше не хотел находиться в ринге".

"Главное - победа осталась за Гвоздиком. Было бы здорово, если бы бой получился более конкурентным, но Гвоздик победил, так что причин для разочарования нет", – считает Эгис Климас.