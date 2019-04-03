Климас рассказал о подготовке Ломаченко к бою против Кроллы

Новости спорта: Эгис Климас прокомментировал подготовку украинца к бою с британцем Энтони Кроллой.

Менеджер Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) Эгис Климас прокомментировал подготовку украинца к бою с британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

— Как дела у Ломаченко в тренировочном лагере?

— Дела у него идут просто фантастически. Он в самой лучшей форме. Силен и физически, и психологически. Я смотрел вчера на его подготовку. Он просто на пике.

Он работает точно так же, как и всегда. Он к любому бою готовится подобным образом. Он просто настолько силен психологически, что имя оппонента для него никогда не было проблемой. Возможно, психологически он даже сильнее, чем физически.

— Ломаченко в бою с Кроллой будет на пике формы? Значит, он воспринимает его всерьез?

— И да, и нет. Да – по первой части вопроса. Нет – по второй. А знаешь почему? Он готов так, как если бы ему предстоял бой с самим Флойдом Мэйвезером, – сказал Климас.