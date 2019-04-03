Где и когда смотреть бой Ломаченко в апреле

Новости спорта: В ночь с 12 на 13 апреля Василий Ломаченко выйдет в ринг против 32-летнего Энтони Кроллы.

В субботу, 13 апреля, в 05:50 в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер» чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO украинец Василий Ломаченко проведет обязательную защиту своих титулов. Он будет боксировать против британского претендента Энтони Кроллы.

Сам бой пройдет в Staples Center в Лос-Анджелесе, США.

А в 05:20, перед трансляцией поединка, телеканал «Интер» покажет документальный проект о Василии Ломаченко – «Первый». Картина рассказывает о нелегком пути нашего чемпиона к успеху: его первом нокдауне, первой серьезной травме и первом месте в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Напомним, 31 марта, еще один украинский чемпион мира Александр Гвоздик защитил свой статус в бою против Нгумбу.